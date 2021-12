Caroline MUGNIER

Www.flextalents.fr est un cabinet de recrutement novateur : nous proposons aux entreprises une solution de recrutement sur mesure grâce aux modes de travail flexible comme le temps partiel.



Nous avons constitué et développons une base unique de candidats vivant dans la région Aix-Marseille et qui souhaitent s'impliquer dans une entreprise à temps partiel (ex : créateur d’entreprise souhaitant être salarié une partie de son temps en complément, personne souhaitant s’impliquer dans une association en parallèle de son emploi, parent voulant compresser ses horaires de travail pour être présent pour ses enfants, etc.). Ces nouvelles manières de travailler concernent et intéressent de plus en plus de candidats de qualité, expérimentés et opérationnels.



N'hésitez pas à m'adresser un message sur l'adresse : caroline@flextalents.fr



Mes compétences :

COMMERCE

Dégustation

Distribution

Formation

Internet

Management

Marketing

Oenologie

Vin

Viticulture

Web