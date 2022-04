Florence DURAND

Occupant d'abord un poste à l' administration des ventes export sur la région parisienne, puis bordelaise, je me suis ensuite adaptée au marché de l'emploi en optant pour une fonction d'opérationnel en lancement de production dasn un entreprise toulousaine à fort potentiel. Cette expérience alliée à la maîtrise de plusieurs langues à un niveau professionnel m'a permis de développer une haut niveau de polyvalence et de réactivité.



- 13 années au sein de sociétés à dimension internationale dédiées à l'administration des ventes export : gestion commerciale, suivi des expatriés, encadrement équipe ADV France-Export, suivi logistique et qualité.



- 11 années au sein d'une société d'impression et formage de capsules, dédiées à la conception, au lancement, à la création produit. Parfaite maîtrise des techniques d'impression en héliogravure et de marquage/dorure & utilisation quotidienne des logiciels AI et PSD sur Mac. Poste clé de lancement de chaque nouvelle fabrication, de coordination entre les agences commerciales, les ateliers de production et les différents prestataires en outillages et photogravure. Développement de la fonction "création" après formation courte en PAO.