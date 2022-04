Florence DURAND

Après 16 ans d’expérience en tant qu’Assistante Commerciale, j'ai eu l'opportunité, en 2014, de changer de voie professionnelle. J'ai passé et obtenu un BTS en Professions Immobilières. Grâce à ce challenge j'ai pu mettre en avant ma pugnacité, ma rigueur et mon dynamisme.



Ci-dessous, mon CV détaillé reflétant certains aspects de ma personnalité, mon initiative personnelle et professionnelle ainsi que ma détermination.



Bonne visite !



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office

Internet

Assistanat commercial