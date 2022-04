Beatrice SOTTO

Artevesta - Chasseur Immobilier déniche pour vous le bien immobilier que vous recherchez.



Vous manquez de temps?

Vous n'habitez pas sur place?

Vous avez besoin d'accompagnement?

Qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, d'un investissement ou d'un pied-à-terre, Artevesta mettra la diversité de ses sources à votre service.



Nous vous conseillons et vous accompagnons de l'élaboration du cahier des charges jusqu'à votre installation, grâce à notre réseau composé de tous les acteurs liés à une acquisition immobilière: courtiers, architectes, décorateurs, paysagistes, déménageurs, ...

Artevesta vous aide à la négociation et sécurise la transaction.



Vous voulez en savoir plus? Contact: bsotto@artevesta.fr