Sonia CHOPARD (MORICE)

Déterminée, pro-active et dotée d'un excellent relationnel, je suis passionnée par la grande consommation et je m'investis à 200% dans mon travail. J'exerce le métier de Chef de Produit chez des industriels de l'agro-alimentaire depuis plus de six années.



Fraîchement débarquée en Savoie avec ma famille, je souhaite mettre à profit mes compétences dans une entreprise dynamique et innovante, si possible à dimension internationale. J’ai hâte d’intégrer une équipe Marketing au sein de laquelle je pourrai relever de nouveaux challenges grâce à ma créativité, mon relationnel et mon dynamisme.



MON PARCOURS EN QUELQUES MOTS :



J'ai commencé mon expérience dans le Marketing Agroalimentaire par 18 mois chez Nestlé (Produits Laitiers Frais) et William Saurin en tant qu'Assistante Chef de Produits.

Puis, je suis passée du côté du distributeur pour les MDD Leclerc pendant 6 mois sur les BRSA (Boissons Rafraichissantes Sans Alcool) dans le cadre d'un remplacement de congé maternité.

Après plus de deux années en tant que Chef de Produit et Chef de Projet du Marketing Transversal chez Weight Watchers, j'ai souhaité retourner chez le fabricant dans un poste de Chef de Produit "classique" chez Delpierre, dans le groupe Labeyrie Fine Foods.

Suite au déménagement de la société, je suis passée Chef de Produit Pâtisserie dans le groupe Européenne des Desserts.

Depuis quelques mois, suite à un changement de cadre de vie, je suis actuellement à la recherche d’un poste en Marketing à Chambéry / Grenoble / Annecy.





MES DOMAINES DE COMPETENCES :



ANALYSE DU MARCHE ET DES OPPORTUNITÉS BUSINESS

- Analyse et synthèse des panels distributeurs et consommateurs, réalisation de tableaux de bord, présentation des performances

- Maîtrise des panels distributeurs et consommateurs : NIELSEN, IRI et TNS

- Veille concurrentielle : presse spécialisée, store check

- Analyse SWOT et réalisation d'études d'opportunités avec plan d'action

- Elaboration du plan Marketing, suivi des actions et bilan



INNOVATION

- Brainstorming / identification de besoins consommateurs et des opportunités business

- Développement de nouveaux concepts : brief R&D, suivi depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’étape d’industrialisation

- Suivi qualité, organisation de tests organoleptiques, benchmark concurrence

- Développement des outils de lancements (argumentaires de ventes, PLV…)



ETUDES : GROUPES QUALITATIFS, TESTS QUANTITATIFS, OMNIBUS

- Analyse des besoins, brief

- Pilotage des questionnaires, analyse d’études qualitatives et quantitatives, présentation et synthèse des résultats

- Validation de concepts / screening

- Tests de packaging

- U &A



CHAÎNE GRAPHIQUE

- Création d’une charte graphique transversale sur 70 produits répartis dans 11 rayons différents (plats cuisinés frais, yaourts, charcuterie, sandwichs, fromages …)

- Création de packs pour de nouveaux produits

- Relifing de packs existants : création de discours nutritionnel et de logo



TRADE / DISTRIBUTION

- Animation de l’équipe commerciale transversale : mise en place opérationnelle et suivi des OP Trade (argumentaires force de vente, PLV bacs, création de leaflets produits : argu produit et BR, animations commerciales)

- Création d’outils d’aide à la vente : argumentaires, fiche transversale avec les infos marché et actualité de la marque

- Création d’outils de merchandising : stop-rayon et réglette

- Pilotage d’appels d’offres et des commissions Marketing, suivi des développements produits, création des packs, mise sur le marché



PROMOTION

- Recommandation de plans d’actions et brief aux agences

- Élaboration, mise en œuvre et suivi de l’activité promo (création de leaflet, BR on pack, stickers, boutique, mini-site internet



Mes compétences :

Agroalimentaire

Charte graphique

Chef de produit

Chef de projet

Esprit d'équipe

Études consommateurs

Force de conviction

Grande Consommation

Marketing

Marketing opérationnel

Nielsen

Panels

Panels Nielsen

Quanti

TNS

Trade marketing

Gestion de projet

Chaîne graphique