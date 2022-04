Florence DURANTON

• Responsable clientèle



• Chef de projet senior, mon rôle consiste à piloter les projets, de packaging, plv et d'édition pour le compte de nos clients, et surtout les accompagner dans leurs besoins de réalisations graphiques.



• Infographiste, une grande expérience de l'exécution traditionnelle, me permet d'aborder mes travaux informatiques dans le respect des règles de mise en page et des règles typographiques.



• Une aptitude à la relation commerciale, et l'animation d'une équipe de graphistes



• Contact direct avec les imprimeurs, devis, BAT et suivi d'impression.



Mes compétences :

Animation

Créatif

Directeur artistique

dynamique

Humour

Identité Visuelle

Maquettiste

Motivation

Perspicace

Réactivité

Travail d'équipe