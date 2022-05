Thierry SALOMON

Mes expériences au sein de Rapp Collins et Draft FCB, deux agences leaders en marketing relationnel, et de Print-Alliance (plate-forme d’édition dédiée au budget Air France), m’ont permis d’acquérir une solide expertise en tant que Chef de Fabrication.

De plus, ayant occupé successivement les postes d’infographiste, chef de studio et chef de fabrication, je maîtrise parfaitement l’ensemble de la chaîne graphique et toutes les spécificités et contraintes techniques du métier de la fabrication. Plus précisément dans la fabrication de produits imprimés (mailing, PLV, affiche, brochure, catalogue…) et l'achat et la négociation des prestations graphiques (photogravure, papier, impression, façonnage, personnalisation, routage...).



Mes compétences :

Anticipation

Chef de fabrication

Marketing

Marketing direct

Réactivité

Rigueur