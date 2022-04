Florence ELOI

Ubiqus est une société de plus de 200 personnes implantée en France, au Royaume-Uni, en Irlande et aux Etats-Unis. Entreprise de croissance, elle apporte des services intelligents et différenciés aux organisateurs de rencontres professionnelles (réunions, événements). En particulier, Ubiqus rédige rapidement et avec grand professionnalisme les comptes rendus et synthèses des événements de ses clients.



Ubiqus recrute régulièrement des commerciaux et des rédacteurs de niveau Bac+4/5. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site InternetArray, rubrique Postuler en ligne.



Mes compétences :

Commercial

Recrutement

Rédacteur

Ressources humaines