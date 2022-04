Florence EMINYAN

Equicienne depuis 2018 :la médiation équine permet d'aider à la personne à S'aider. Le cheval est un falicitateur et révélateur de la possibilité de chacun à se mobiliser.

Echanger des expériences autour de la médiation animale est ma principale recherche.

Plus nous serons nombreux à travailler avec les animaux plus nous pourrons apporter beaucoup de bonheur aux personnes en difficultés.



Mes compétences :

Médiation