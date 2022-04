Florence ERCEAU

Approvisionneur en centrale d'achat pour des magasins discount depuis 16 ans et acheteur en fruits et légumes les 8 dernières années pour la même sociétés,j'achetais et j'approvisionnais des fruits et légumes pour 30 magasins d'une superficie de 800 à 1000 m2.

Depuis maintenant 21 mois, je travaille chez les Grands Chais de France à Landiras . J"ai commencé par un remplacement de congés paternité pour 8 mois en tant qu'approvisionneuse en matières sèches(capsules) et depuis le 05/09/2015 je suis en remplacement maternité et parental en tant qu"approvisionneuse des vins en vrac jusqu'au 30/10/2016.A compter du 31/10/2016 je passe en CDI en tant qu'approvisionneuse en matières sèches (bouteilles.bouchons et articles de pub)



Mes compétences :

Approvisionnement

Achats

IBM AS400 Hardware