Florence ESPANET

Expériences professionnelles:

09/2001 -01/2016: SAS GP LOISIRS à Vitrolles

SECRETAIRE COMMERCIALE

Accueillir et renseigner le client, établir les devis et la facturation, organiser les séminaires (jusqu’à 300 personnes) actualiser l’affichage, relancer les impayés, saisir le courrier et les mails, gérer la billetterie, commande et suivi fournisseurs, suivi AIMT, réception et contrôle des commandes, standard.

09/2000 -05/2001: ADECCO Vitrolles, INTERIM

SECRETAIRE POLYVALENTE

Chez Hays Logistique: Contrôle service gestion des stocks

Chez SECOMAT: assistance au service Ingénierie Industrielle et Norme ISO

01/1998 -07/2000 SARL Languedocienne D’Ameublement, Aubagne

SECRETAIRE D’AGENCE

Contrôler et valider les contrats de ventes ainsi que les dossiers de financements, réceptionner les commandes et organiser les tournées de livraisons. Interface entre les clients et les commerciaux, saisie des courriers techniques

11/1995 -06/1997: QUARTZ PROMOTION, INTERIM, Paris

CONSEILLÈRE DE VENTE EN ELECTROMENAGER

05/1992 -07/1995: SERCA (Service après vente Casino ), Marseille

VENDEUSE ELECTROMENAGER

Renseigner le client et identifier ses besoins, vendre les produits, gérer/réceptionner/contrôler les commandes, effectuer le réassort, actualiser les têtes de gondoles, contrôler et mettre à jour les tarifs, enquêtes prix, inventaires

05/1989 -05/1992: CONGE PARENTAL

07/1982 -05/1989: HYPERMARCHÉ CASINO, la Valentine, Marseille

HOTESSE DE CAISSE + POLYVALENCES

Hôtesse d’accueil, surveillante de caisse, agent bureau de crédit et cartes de paiements, contrôle au service comptabilité, vente au rayon boulangerie, inventaires

Formation:

BEP SECRETARIAT

Compétences:

Langue: Italien (bon)

Informatique: Word, Exel, Internet





Mes compétences :

Microsoft Word

Internet

Exel