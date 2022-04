Florence ESPINOLA

Une expérience professionnelle en tant que Conseillère en Economie Sociale et Familiale depuis plus de 20 ans dans le secteur médico-social sur le terrain et en lien avec les centres de formation comme intervenante extérieure et tuteur de stage



Mes compétences techniques, d'expertise en prévention budgétaire, d'analyse du besoin d'un projet individuel ou collectif, suivie de la mise en place d'actions personnalisées et de formation m'ont permis de transmettre, partager mes savoirs et savoirs faire auprès de public divers, d'équipes disciplinaires et de futurs travailleurs sociaux



Développer, entretenir une relation entre le terrain et l'enseignement théorique est une valeur importante à mes yeux dans les apprentissages de l'alternance , de la professionnalisation.



Mon entrée en 2010 dans le champs de la formation en qualité de formateur à temps partiel a confirmé mes orientations professionnelles. J'ai souhaité optimiser et faire évoluer cette fonction;



J'ai donc intégrer l'Université Paris DESCARTES en 2013 pour préparer un diplôme de Responsable de Formation .Il s'agissait d'une réelle motivation personnelle en vue d'une reconversion professionnelle.



Actuellement sur un poste de Déléguée aux Prestations Familiales, je souhaite mettre à profit les apports de la formation Responsable de Formation qui ont fait émerger et construire une nouvelle identité professionnelle

Le changement est maintenant.



Aujourd'hui , je recherche un organisme de formation pour adultes ou une entreprise pour exercer mes compétences à différentes facettes de Responsable de Formation selon le cadre institutionnel et au sein d'une équipe dynamique.







Mes compétences :

Accompagnement parcours de formation-évaluation

Evaluation de la formation

Développement et actions en partenariat

Participation jury de formation diplomante

Conception séquences de formation

Méthodologie de projet

Mise en œuvre situation de formation

Audit

Microsoft Word

Microsoft Excel

Tutorat - référent de stage

Communication, qualités relationnelles l

Gestion des personnalités

Organisation du travail, gestion du temps

Diagnostic- évaluation des besoins

Ecoute - Communication-Qualités relationnelles- Og

Travail en équipe- Capacité à la Recherche et déve