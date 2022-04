Florence FABIJAN-KASIBORSKI

J'ai acquis une expérience professionnelle riche et variée tout au long de ma carrière dans le domaine de la communication et de l'évènementiel (responsable com interne, partenariat, évènementiel, presse radiophonique et écrite...)



et travaillé dans tous types de structures artistiques et culturelles(studio d'enregistrement sonore, Editeur multimédia, éditeur musical, producteur musical, producteur multimédia, enseignement....).



J’ai développé mes qualités de réactivité, d’aisance relationnelle et d’ouverture aux nouvelles technologies dans les secteurs de l'édition musicale et l'édition de logiciels de jeux.



Après avoir travaillé pendant plus de 10 ans sur Paris, je réside actuellement dans les Bouches du Rhône ou je suis à la recherche un emploi de Chargée de Communication..



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

Internet

Communication

Autonomie