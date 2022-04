Aurélia BELLINI

DOMAINES DE COMPETENCES

 Relations Sociales/Droit du travail  Conseiller le management de proximité à la gestion du personnel  Suivi des dossiers disciplinaires  Organisation des élections des représentants du personnel  Préparation et animation des réunions avec les IRP  Veille juridique  Réalisation des accords d’entreprise  Négociation annuelle obligatoire  Mise en place du règlement intérieur  Réalisation du document unique



 Recrutement  Identification des sources et des moyens de recrutement  Campagne de recrutement – ouverture de structure (cadres et non cadres)  Sélection des candidatures  Intégration  Mobilité interne  Relations écoles



 Formation  Élaboration du plan de formation  Gestion des différents dispositifs de formation  Animation des formations internes  Mise en place d’un système d’évaluation pour la formation interne  Relation avec les centres de formation et OPCA



 Ressources humaines  GPEC : mise en place des référentiels de compétences  Réalisation des fiches de poste  Mise en place et développement des entretiens annuels d’évaluation et exploitation de l’outil d’évaluation  Comités de carrières  Revues d'effectifs  Gestion de la masse salariale  Réalisation et exploitation des tableaux de bord sociaux  Bilan social  Communication interne et externe



 Administration du personnel  Élaboration et gestion des contrats de travail  Paie : contrôle, analyse et exploitation des informations liées au traitement de la paie  Déclarations sociales et fiscales  Gestion des temps



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

SAFRAN Nacelles – Gonfreville l’Orcher 6/2016 – à ce jour : R H de proximité (350 pers) Équipementier aéronautique – 1600 personnes - Convention collective de la métallurgie



PASINO du Havre – Le Havre 2005 – 2014 : RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES Société de services – 200 personnes - Convention collective des casinos et HCR



SOGESTION du groupe SOGESTRAN – Le Havre 2004 - 2005 : Assistante RESSOURCES HUMAINES Transport fluvial – 50 personnes - Convention Collective du Transport Fluvial



INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS – Compiègne 2001 – 2003 : Assistante RESSOURCES HUMAINES/PAIE Équipementier automobile – 560 salariés -Convention collective de la Plasturgie



Mes compétences :

Droit social

Paie

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion de la formation

Gestion de projet

Autonomie

Formation

Mobilité

Gestion de carrière

Contract Management

Enterprise Application Integration

Human Resources

Internal Communications

Teamwork

Business Objects

SAP

SAP OFFICE