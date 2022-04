Florence FABRÈGUE

Passionnée de mythologie depuis l'enfance (ma mère me lisait les mythes grecs au petit déjeuner) j'ai eu trois phases dans ma vie professionnelle :



Art : J'ai commencé par faire des études aux Beaux-arts de Montpellier complétés par une année à l'école d'art libre de La Haye. J'ai ouvert un magasin d'objets de décoration à Nice puis J'ai été free lance à Paris dans le design (notamment pour Christofle) et la décoration intérieure. Par ailleurs, je suis auteur de 11 livres de loisirs créatifs pour différentes maisons d'édition. J'ai illustré un livre de contes comoriens pour les éditions CILF. J'ai également suivi une formation en histoire de l'art à Nice.



Écriture : A 40 ans, j'ai repris mes études et j'ai obtenu une licence en communication option journalisme à Nice Sophia Antipolis. J'ai travaillé ensuite comme rédactrice en chef et journaliste pour la Finzhold. J'ai géré jusqu'à 3 magazines mensuels. J'ai écrit également un livre : "Architecture, décors, 1860-1930" pour les éditions Gilletta à Nice. J'ai fait beaucoup de rewriting, notamment pour Georges Colleuil.



Mythes : ma passion pour les mythes a été transversale à tout cela mais a pris de l'ampleur ces 20 dernières années. J'ai créé plusieurs jeux "Le Murmure des Archétypes", "l'Axe de vie" puis j'ai développé une méthode thérapeutique rapide et puissante, le Décodage avec les mythes, qui s'appuie les mythes de différentes traditions du monde. Je reçois en cabinet et par téléphone.

Je vis maintenant dans le Tarn, en pleine forêt, et c'est très bien.