Florence FAILLAT

Après plus de 20 ans de vie professionnelle dans les Ressources Humaines, et parallèlement d’actions bénévoles de conseil sur le chinchilla de compagnie,

c’est l’adoption de mon premier chien qui m’a fait pleinement réaliser à quel point l’animal de compagnie pouvait être un incroyable facilitateur de relations sociales et une véritable aide thérapeutique dans bien des situations.

Aujourd’hui, c’est avec un grand bonheur que je pratique la Médiation par l’Animal, activité qui réunit mes deux plus grands centres d’intérêt : l’Humain et l’Animal de Compagnie.



La Médiation par l’Animal est la recherche d’interactions naturelles et positives,

dans le domaine social, thérapeutique et éducatif,

par la mise en relation de l’Homme et de l’Animal de compagnie.



Cette activité s’exerce sous forme individuelle ou de groupe,

à l’aide d’un ou plusieurs animaux domestiques soigneusement sélectionnés et éduqués,

introduits par un intervenant qualifié dans l’environnement d’une personne chez qui l’on cherche à susciter des réactions visant à maintenir et améliorer son potentiel cognitif, physique, psychosocial ou affectif.



Mes compétences :

ADP

Ressources humaines

Paie

Gestion administrative

SIRH

Droit social

Organisation du travail

Amélioration de process

Gestion de projet