Florence FALCAND

Enseignante en éco-gestion:

Depuis le 01/09/2011: BTS Management des Unités commerciales (professeur référent) à Carcado-Saisseval. Et Professeur de Marketing et Communication à L'Institut Supérieur d'Optique, Paris 11.

Depuis le 01/09/2010 à ce jour:

Au Lycée Carcado-Saisseval, Paris VI è:

BTS Assistant de Gestion PME-PMI, professeur référent

et "decouverte professionnelle tertiaire" au collège.

De sept.2009 à juillet 2010: Lycée Albert De Mun

en BTS Assistant Manager et en Bac pro Commerce "vendre".

De oct 2007 à juillet 2009

Lycée Catherine Labouré à Paris XIV: classe de 1ère et Terminale STG: Mercatique et Management des organisations, Information et Communication.



Auparavant, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, l'ISTM devenue ESSIEE Management, Grande Ecole en Management et Technologie:

Responsable des relations entreprises de mars 2003 à déc 2006, en CDD.

- Elaboration et mise en place du plan Marketing et d'actions commerciales pour l'ISTM

- Développement de la notoriété et des ressources propres avec la Taxe d'apprentissage ( + 37 % de collecte réalisée en 2006 par rapport à 2005, dépassement des objectifs fixés).

- Recherche et négociation de partenariat entreprises,

- Participation au comité exécutif de Direction de l'ISTM.



Autres expériences: 1993-1996: Groupe HAVAS: Chef de projet marketing et auparavant, Responsable des relations extérieures chez Havas Informatique.

1991-1993: EASydoc, chef de département produits exclusifs

1988-1991: Resp. Adm. et logistique chez editeur de logiciel pour la Presse;

1984-1988: MOTOROLA semi-conducteurs. Assistance ingénieur de ventes secteur automobile et aérospatial.



FORMATION: Cycle Supérieur de Gestion d'ADVANCIA ( diplômée en 1982) et CESA Marketing de HEC MANAGEMENT en 1995-1996.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Ecoute

Enseignement

Management

Marketing

Marketing management

Communication