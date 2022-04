Florence FALISE

"Rigueur et discipline dans l'exécution, joie de vivre et bonne humeur en fonctionnement d'équipe"​

Professionnelle et impliquée, mes employeurs et mes collègues apprécient mon dynamisme, mes capacités d’adaptation et d’intégration rapides, mon sérieux, ma fiabilité et mon autonomie.



Mes compétences :

Communication

Organisation

Adaptabilité

Relationnel

Administratif

SAP R/3

Bonnes Pratiques Aseptiques

Bonnes Pratiques de Fabrication

Entretiens diagnostiques

Bonnes Pratiques Cliniques

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 7

Microsoft Word