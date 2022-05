Mohamed HABAZ

Je vous propose mes services en Performance & Compliance.



Mes compétences sont les suivantes:

- Maitrise des procédés

- Gestion de service

- Vérification & Approbation des documents Qualité (URS, Protocoles & Rapports, ...)

- Investigation des déviations & mise en place des CAPAs, suivi des Changes Contrôles



Domaines

- Développement

- Transferts et transpositions industrielles

- Production (formes sèches & stériles)

- Performance industrielle : TRS, 5S, SMED, lean…



Connaissance procédés:

- Formes solides : Mélange, Granulation sur granulateurs horizontaux et verticaux (sèche et humide), compression, pelliculage et enrobage, micro-fluidisation.

- Formes stériles et injectables: ampoules, flacon, cartouche, lyophilisation.



Mes compétences :

process

capa

lean

recherche

production

lean manufacturing

fmea

kaizen

galénique

développement

Transfert industriel

Investigation déviations

Chef de projet

Optimisation Process

Management d'équipe

Qualification & Validation Process

5S

GMP

SAP

IQ OQ PQ

Preformulation

Lyophilisation

Feasibility Studies

Business Development

Audit