Florence FARELLE

Conseil et mise en œuvre de stratégies de formation :

Analyse et compréhension des enjeux clients & business – Identification des leviers d’amélioration de la performance - Conception, développement et mise en œuvre d’actions de formation et de développement sur mesure.



Management de projets / Management transversal :

Planification, coordination, suivi et synthèse des phases du projet - Pilotage des différents acteurs - Gestion administrative, budgétaire et logistique. Recrutement et management des consultants formateurs indépendants.



Ingénierie pédagogique et animation de formation :

Analyse et recueil des besoins - Elaboration de cursus de formation - Conception de supports pédagogiques - Consultante-Formatrice en management-leadership et en organisation-gestion du temps.



Relation clients – Développement commercial :

Suivi et développement de la relation clients interne et / ou externe - Soutenance des offres de formation – Négociation.



Techniques rédactionnelles - Capacité de synthèse :

Conception et rédactions de propositions pédagogiques et commerciales : analyse du contexte et de la problématique, présentation de la démarche et des méthodes pédagogiques, conception et rédaction de programmes.