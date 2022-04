Alexandre DOMANICO

Titulaire d’une formation juridique supérieur en droit public, j'interviens depuis plus de dix ans auprès de pouvoirs adjudicateurs ainsi que d´opérateurs économiques dans le cadre de missions de conseil en droit de la commande publique, d´assistance et de formation.



Mes publications :



Auteur et coauteur de plusieurs articles relatifs aux marchés publics pour la revue Actualité de la Commande et des Contrats Publics (éditions du Moniteur) :



• Le délai maximum de paiement dans les marchés publics (CP-ACCP n° 10)

• La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics (CP-ACCP n°13)

• La qualification de marché public élargie (CP-ACCP n°15)

• L'offre d'un candidat admis par erreur doit être écartée (CP-ACCP n°15)

• Quand la jurisprudence restreint la possibilité d'agir de la personne publique (CP-ACCP n° 20)

• L’accès des PME aux marchés publics (CP-ACCP n° 31)

• Accès des PME aux marchés publics : l’impossible réforme ? (CP-AACP n°69)



Mes domaines d'intervention :



Formation à destination des acheteurs :



• La définition et l’analyse du besoin

• L’analyse des candidatures et des offres

• La dématérialisation des procédures

• Réglementation des marchés publics (initiation et perfectionnement)

• Les marchés publics de fournitures et de services

• Les marchés publics de formation

• Les marchés publics de travaux (passation et exécution)

• Les marchés passés sur procédure adaptée

• Les dispositifs d’achats fractionnés : marchés à bons de commande, marchés à tranches, accords-cadres

• La sécurisation juridique des avis d’appel publics à la concurrence

• L’exécution technique et financière des marchés publics

• Les prix dans les marchés publics

• La sous-traitance et la co-traitance dans les marchés publics

• La responsabilité pénale des acheteurs publics

• Les règles applicables aux pouvoirs adjudicateur et entités adjudicatrices non soumis au code des marchés publics



Formation à destination des opérateurs économiques :



• Soumissionner et remporter un marché public

• L’exécution technique et financière des marchés publics

• Comment répondre en ligne aux appels d’offres

• Co-traitance et sous-traitance dans les marchés publics







Mes compétences :

Formation professionnelle

Conseil en organisation

Marchés publics

Achat

Appel d'offres

Urbanisme