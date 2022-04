Florence FARRIAUX

J'ai une double expérience de conseil en finance auprès de cadres dirigeants et de formation pour cette même population.



J'ai créé FL Assistance pour pouvoir former des équipes de managers en industrie. Je reste persuadée que former collectivement des cadres non financiers d'une même entreprise (responsables de BU, de sites, marketing, juridiques...)à la finance leur permet de faire face de manière beaucoup plus efficace aux chocs que rencontre leur entreprise.



C'est toute la démarche à l'origine de FL Assistance, que de donner des outils à des managers pour qu'ils puissent réagir collectivement vite et dans le bon sens (création de valeur, génération de cash).



Ma fibre entrepreneuriale m'a également rapproché des managers qui cherchent à racheter une entreprise. FL Assistance leur propose désormais un parcours de formation ainsi que des ateliers pour échanger sur les pratiques du moment.



Mes compétences :

Reprise d'entreprise

Entreprenariat

Finance

Formation

Corporate finance