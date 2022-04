Florence FAYETTE-BOURJON

Mise en page, rédaction de tous documents, saisie de données

Devis, factures, relances

Classement, archivage, organisation

Relations clientèle, fournisseurs, prise de commandes



Coordination de projets

Aide à la création d'entreprises

Relations et démarches auprès des administrations



Traduction, correspondance commerciale en anglais (possibilité allemand, espagnol)



Identité visuelle, création de noms

Conception graphique et impression de documents commerciaux originaux et personnalisés (cartes de visite, tarifs, brochures, affiches, books...)



Expositions d'Art en entreprise "Un peu d'Art pour mon Entreprise" http://artentreprise.blogspot.com/

Organisation de déplacements, repas d'affaires, séminaires, salons



Mes compétences :

Conseil

Assistante

Création

Arts