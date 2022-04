Florence FEENSTRA

Responsable du Master 2 Marketing des Produits de la Grande Consommation et Professeur en Marketing à l'ESSCA Ecole de Management, j'interviens niveau Bachelor à Master en :



Fondements et Approfondissements Marketing ,Vente-Négociation,

Marketing de la distribution, Marketing opérationnel.



Avant d'entamer une carrière académique, j'ai exercé une dizaine d'années en entreprise en cabinet conseil puis au sein du groupe multinational UNILEVER prenant en charge des responsabilités de marketing opérationnel ( Merchandising, Trade Marketing et Category Management). J'ai obtenu mon doctorat à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne, thèse distinguée par le prix AFM-FNEGE en 2011



Mes recherches reposent sur une approche collaborative avec les distributeurs autour de trois principaux centres d'intérêts: le management de l'expérience de service,l' expertise du consommateur, le comportement du shopper au point de vente



Domaines d'intervention:

- Techniques de ventes / Démarche commerciale

- Merchandising / Category management/ Promotion des ventes/ Relations industrie & commerce

- Principes du marketing / Etudes marketing /Etudes shopper

- Jeux d'entreprise pluridisciplinaires



Champs de recherche:

-Comportement du consommateur : expérience de consommation et d'achat , fidélisation à l'enseigne

-Management de l'expérience de service : dimensions d'interactions humaines dans les services marchands

- Expertise du consommateur: développement de la compétence et de l'autonomie du client



Mes compétences :

Category management

Distribution

Management

Marketing

Merchandising

Shopper marketing

Techniques de vente

Trade marketing

Vente