Florence FÉMELAT

Ce qui me plaît dans la décoration, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Chaque projet est différent, on fait à chaque fois de nouvelles rencontres, c'est un challenge nouveau à chaque fois.

Tout est source d'inspiration!

Mais ce que je veux privilégier surtout, c'est le bien-être....primordial pour avancer, pour se ressourcer, pour se démarquer et pour être en accord avec soi-même.



Décoration pour votre Bien-Etre!



✓ Bulles d'Inspi - Designer d'espaces pour votre Bien-Etre !

-------------------------------------------------------

Florence FEMELAT

Bulles d'Inspi®©

Designer d'espaces intérieurs, extéireurs et de tous les instants de votre vie sur Bourg-en-Bresse, Ambérieu-en-Bugey, Lyon, Rhône-Alpes



http://bullesdinspi.fr

https://plus.google.com/ +BullesdinspiFrFlorenceFemelat_Decoratrice_01_69/pos

www.facebook.com/bullesdinspi



Professionnels,

Une décoration pour un Bien-être, c’est une décoration profitable !

• Votre accueil est amélioré.

• Votre personnel est épanoui.

• Vos clients, partenaires, fournisseurs sont détendus.

• Et VOUS ? vous avez le bénéfice de tout cela !



Particuliers,

Une décoration pour un Bien-être, c’est une décoration qui vous ressemble !



Que vous soyez particulier ou professionnel, j'ai forcément une solution adaptée à vos envies, vos besoins:



- DECORATION D’INTERIEUR/EXTERIEUR: agencement, aménagement, conseils déco



- DECORATION DE TOUS LES INSTANTS DE VOTRE VIE :

* Décoration AUTOUR DE L'AMOUR : décoration pour la St Valentin (surprenez votre moitié avec une belle table personnalisée), décoration pour la demande en mariage (créez une belle surprise), décoration pour les fiançailles, décoration pour le mariage, etc... Le décor des amoureux pour émerveiller votre moitié !

* Décoration AUTOUR DE L'ENFANT : décoration pour le Baby Shower (après-midi pour célébrer la future maman), décoration pour la révélation du sexe du bébé, décoration pour le baptême de l'enfant, décoration pour les anniversaires, décoration pour les goûters entre copains, décoration pour la réussite d'examens, etc... Le décor pour partager vos moments de bonheur avec votre enfant.

* Décoration pour les CELEBRATIONS DE TOUTES SORTES : décoration pour les fêtes nationales ou non, décoration pour le départ en retraite, décoration pour simplement une fête entre amis, décoration pour une réunion familiale spéciale, promotion, barbecue party, décoration pour repas champêtre, etc... Le décor de tous les instants parce que tout peut se fêter!



- HOME STAGING : revalorisation de votre bien immobilier.



- ACCOMPAGNEMENT aux visites de vos futurs biens pour vous aider à visualiser le potentiel de la maison ou de l'appartement.





Mes compétences :

Décoration

Décoration intérieure

Home staging

Commerces, Hôtels, Restaurants

Vitrines

Merchandising

Décoration de tous les instants de votre vie

Décoration extérieure

Décoration Événements Particuliers/professionnels