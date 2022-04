Florence FERNANDEZ

Je coordonne tous les aspects techniques liés au développement de projets éoliens et solaires. Je participe également activement à la gestion des suivis acoustiques de nos parcs éoliens en fonctionnement et oeuvre à améliorer les méthodes (activité récente).

Je suis actuellement et depuis quelques années dans le groupe de travail acoustique au syndicat des énergies renouvelables et contribue à être force de proposition grâce à mon expérience particulière et mon retour sur cette activité depuis 2002.



Mes compétences :

acoustique

ARCVIEW

Autocad

Éolien

Layout

Solaire

Turbine

Utilisation Autocad

Wind Turbine