Florence FICHET

Petite mise à jour de mon profil :



ma certification RNCP1, de coach professionnelle, en poche depuis le 1er mars dernier, j'ai créé mon auto-entreprise et suis donc opérationnelle.



Mon principal objectif est le bien-être et l'équilibre psychologique des personnes .



C'est pourquoi je suis intéressée par toute mission ayant pour but l'amélioration des conditions de travail, une meilleure cohésion de groupe, ou encore l'accompagnement de personnes ayant subi des traumatismes, plus ou moins forts, professionnels ou personnels, et bloquées dans leur évolution personnelle.



Vous l'avez compris : c'est le côté humain du métier de coach qui me motive...

Cette envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice d'un lendemain meilleur, que ce soit au niveau des individus ou des équipes.



Mes compétences :

Professeur d'Allemand depuis + de 20 ans

Coaching individuel

Coaching professionnel

Coach de Vie

Accueil

Aime les gens

Créativité

Méthodologie

Sens des responsabilités

Bienveillance

Empathie

Analyser écouter réfléchir agir

Wordpress