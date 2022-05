Montet THIERRY

Durant plus de 30 ans, j'ai occupé des responsabilités dans des domaines variés : techniques, management de projets et d'équipes, investissements, achats, conduite du changement, ressources humaines, ...



Désormais, fort de cette expérience et après une solide formation, je vais me consacrer à une activité de coaching (et/ou de conseil) de clients dans la réalisation concrète de leurs projets de développement personnel ou professionnel.



Mes compétences :

Management de transition

Direction des ressources humaines

Management opérationnel

Direction de projet

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Conseil en management

Coaching individuel