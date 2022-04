Florence FIEDLER

Durant 20 ans d'expérience à l'international (marketing, export, gestion de comptes-clés, ADV, assistanat de Direction), j'ai toujours privilégié la pratique des langues (anglais, allemand, espagnol) et la satisfaction de mes clients, en interne, en B to B ou en B to C.



Mes compétences :

Gestion de relations clients à l'international

Etudes de marché

Organisation et coordination d’événements

Reporting commercial et marketing

Diagnostic stratégique

Lancement de produits

Interface en interne et externe

Marketing mix

Gestion de comptes-clés

Veille stratégique