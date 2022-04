Christelle GASCHY

Entrée chez Knauf en 1998, je m'y suis forgée une expérience riche et variée à l'échelle internationale en travaillant avec des interlocuteurs, collaborateurs ou conseils, de qualité et très différents. Et les perspectives d'évolution qui se présentent sont réjouissantes! J'ai récemment été désignée Ambassadrice des valeurs Knauf: Menschlichkeit (comprenez Humanité), Partnership, Commitment et Entrepreneurship. J'ai aussi été choisie pour fédérer les autres managers du groupe à notre Code de Conduite. C'est avec un plaisir certain que j'ai accepté ces missions nouvelles!



Mes compétences :

Contentieux

Contrats internationaux

Droit immobilier

Droit des sociétés

Propriété industrielle

Acquisitions cessions

Formation