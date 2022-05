Mickael GILLIG

Responsable de la conception, de la validation technique et du suivi de l'ensemble des projets autour des outils digitaux de Knauf France, que ce soit via les différents sites web du Groupe, les réseaux sociaux ou les applications mobiles, je participe activement à l'élaboration d'une stratégie digitale au niveau du Groupe Knauf (mondial).



Mon sens de l'écoute, ma capacité d'adaptation, ma rigueur et mon investissement personnel dans mon travail m'ont permis d'être reconnu et apprécié par mes collègues.



Je suis également en charge de la communication interne au sein du service marketing afin de proposer les meilleurs outils de collaboration et faciliter la communication de l'information en interne auprès de l'ensemble des services concernés.



Je reste fort de proposition et d’analyse pour animer et apporter un véritable savoir-faire dans le marketing digital auprès d’une marque leader dans le monde du bâtiment.



Mes compétences :

Eloqua (Oracle)

Google analytics

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Stratégie digitale

Webmarketing

Référencement naturel

Réseaux sociaux

Communication interne

Community management

Google Adwords

Management