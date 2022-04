François SUZANNE

Créateur de solutions 100% recyclable, leader sur le marché français de la production et la conception d'emballages et de pièces techniques en résines alvéolaires (PSE, PPE), KNAUF INDUSTRIES déploie une très forte présence dans les secteurs de l'agro-alimentaire, de l'habitat et de la production de produits finis et semi-finis.

Ainsi, je me propose de répondre à vos problématiques d'emballage, de calage et de remplissage.



Mes compétences :

Injection Plastique

Innovation

Emballage