Florence FOURCADE

Activités de recherche dans le domaine de l'environnement plus spécialement dans le traitement de l'eau à l' Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR).

Je suis à la recherche de partenaires industriels (ou des collectivités, coopératives) pour un projet ANR (demande de financement par l'état) sur le couplage d'un procédé physico-chimique (électrochimique) et d'un procédé biologique pour la dépollution d'effluents chargés en composés organiques récalcitrants (pesticides, composés pharmaceutiques...etc).

Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Électrochimie

Environnement

POA