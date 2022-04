Florence FRÉRY

J'interviens depuis plus de 25 ans dans les domaines de l’aménagement, du développement territorial des politiques publiques urbaines et du transport.



Je suis disponible pour du management transitionnel, par exemple remplacement, surplus d’activités… en contrat ou prestations. Je suis motivée par ce type d’interventions, afin d’enrichir mon parcours.



Je maîtrise l’ensemble des étapes d’un projet d’aménagement : définition de stratégie, schémas directeurs, programmation, montage d’opérations.



Mon expertise est avérée sur diverses thématiques du développement urbain :

. Valorisation/ réemploi de sites industriels, patrimoine, quartiers, centres villes,

. Déplacements – Transports - Pôles de gare

. Développement économique/ emploi

. Logements - habitat

. Équipements culturels - Tourisme

. Développement durable/ Environnement



25 ans d'expérience : Groupe SNCF, Groupe AREP, Groupe SYSTRA, Groupe EFFIA.

et créatrice dirigeante d'un bureau d'études de 2002 à 2012



Principaux clients : SGP, SNCF, Plaine Commune, Conseil général Finistère, conseil Général Bas RhIn...



Mes compétences :

Développement économique

Développement durable

Développement territorial

Conseil en organisation

Collectivités locales

Conseil

Urbanisme

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Collectivités Territoriales