Florence FRINGS

De formation multiples (gestion, maths, compta, art dramatique, formatrice, marketing, commerciale)je me suis stabilisée dans un poste qui conciliait à la fois la relation extérieure et la gestion de mes dossiers.



Financière dans l'ame, gestionnaire dans l'excès, communicative à souhait, indépendante dans le fond, il me faut un point d'arrivée, un timing et un état des lieux et le tour est joué.



Comment? ce n'est plus votre problème mais le mien.