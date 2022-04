Fondé en 1948, Robert Half International (RHI), pionnier du recrutement spécialisé permanent et temporaire, est aujourd'hui leader mondial de ce secteur pour tous les métiers de la finance et comptabilité, de la banque et assurance, du juridique, de la fiscalité et des Ressources Humaines. Notre groupe compte plus de 400 bureaux à travers le monde, plus de 10.000 collaborateurs et est coté au NYSE.



En France, Nos différentes spécialisations sont les suivantes:



- Robert Half® Finance & Comptabilité est la division du groupe RHI spécialisée dans les fonctions financières et comptables pour des placements temporaires ou permanents et intervient auprès des entreprises de tous les secteurs d'activité.



- Robert Half® Banque & Assurance spécialisé dans le placement de candidat(e)s expérimenté(e)s pour tous les métiers de la banque et de l’assurance.



- Robert Half® Juridique & Fiscal spécialisé dans le recrutement de professionnels hautement qualifiés pour tous les postes de Juristes, Fiscalistes ainsi que pour les fonctions des Ressources Humaines.



- Robert Half® Technologie spécialisé dans le recrutement de professionnels hautement qualifiés dans les domaines des Systèmes d’information et des Réseaux, des Etudes et Développements Logiciels ainsi que dans les métiers du Web. Robert Half Technologie intervient pour tous les secteurs d’activité, y compris la Banque et l’Assurance.



- Robert Half® Management Resources est spécialisé dans les missions de transition nécessitant l'intervention d'un cadre ou d'un dirigeant que ce soit pour le remplacement temporaire, la réalisation ou la coordination d'un projets.



- Robert Half® Office Team est spécialisé dans la délégation temporaire d'assistant(e)s et de secrétaires.



Pour plus d'informations concernant ces postes n'hésitez pas à me contacter florence.gais@roberthalf.fr



