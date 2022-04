Florence GELOT

Je contribue à définir les orientations de la politique de l'emploi en faveur des jeunes avec les départements ministériels et les partenaires sociaux. Je pilote la mise en oeuvre des dispositifs confiés aux opérateurs du service public de l'emploi(Missions locales, Pôle emploi) et en évalue la performance (CIVIS, parcours jeunes décrocheurs, Emploi d'avenir, E2C..). Je manage des chargés de mission et représente la DGEFP dans les différentes instances. Je suis disponible pour d'autres opportuinités professionnelles.



Mes compétences :

Formation

Recrutement

Gestion de projet

Management