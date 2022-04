Florence GENESTIER

Assistante RH :

- suivi et saisie des variables de paie

- gestion des demandes intérimaires, recherche, contact, contrat.

- planification et organisation de formation professionnelle

- Préparation des documents pour le comité d'établissement

- suivis des alternants

- déclaration Handicap (DOETH)



Gestionnaire Paie :

- établissement de paie

- déclaration sociale mensuel et annuel

- gestion des embauches et départs

- suivis et gestions des absences : RTT, CP et Maladie





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel