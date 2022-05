Marilyn VERGEZAC-PERIESSE

Qui suis-je

Cela fait 20 ans que je travaille dans la relation client.

J’ai démarré pendant mes études universitaires à faire de la prises de RDV.

Ensuite j’ai travaillée pour un prestataire de la relation client en commençant par être

Téléconseillère, ensuite standardiste

Puis Formateur et superviseur

Pour finir Responsable de site et de compte client.

Vous pouvez croire qu’en évoluant, j’ai su mettre mes compétence au profit de chaque poste afin de satisfaire ma clientèle.

Donc croyez moi, je serais accueillir par téléphone comme il se doit vos patients, clients, interlocuteurs et répondre à leur attente ainsi qu’aux vôtres.



Pour Moi c’est une vrai SECONDE CHANCE que de travailler pour vous.

J’ai un adage: Pour satisfaire mon client, il faut que ses patients, clients, interlocuteurs en général soient satisfaits.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Customer Relationship Management