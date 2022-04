Florence GERVAIS

Riche d'un parcours professionnel varié, j'ai beaucoup appris des relations humaines et sais m'adapter à des contextes des plus différents.



Mes compétences :

Organisation du travail

Organisation d'évènements

Réactivité et sens de l'initiative

Souplesse méthodologique

Bras droit

Relations publiques

Customer Relationship Management

budgets

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel