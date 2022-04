Florence GIRARD DE VASSON

Une expérience dans la grande distribution très formatrice, où on découvre plusieurs domaines d'activités, la gestion commerciale, la gestion financière et surtout le gestion sociale; on est responsable d'un rayon comme d'une petite entre prise où la finalité reste la satisfaction du client.



Puis après 7 années d'expérience, pour cause personnelle changement de région et découverte d'un nouveau métier : assistante des ventes.



Chaque expérience professionelle est un enrichessement personnel.