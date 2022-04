Florence GOBRON

Bonjour,



Merci de prendre quelques minutes pour lire mon profil.



Je suis trilingue anglais-italien, j'ai une bonne culture générale.



Je suis actuellement en charge de la gestion des Grands Comptes (Printemps, Galeries Lafayette) chez un éditeur d'accessoires de mode haut de gamme.

J'organise la gestion des stands, et gère en collaboration avec les acheteurs et les gestionnaires les stocks afin d'améliorer les ventes, prépare les différentes opérations commerciales. Je mets aussi en place des incentives pour les différentes équipes.

J'ai récemment mis en place 4 concessions au Printemps homme (recrutement, gestions des stocks, challenges, etc).



De plus, je gère un portefeuille clients constitué d'institutions et de détaillants en France et à l'Export.

J'anime aussi un réseau d'agents, essentiellement en Italie.



Pour être en pleine forme la semaine, j'adore aller courir une heure en pleine nature ou faire un parcours de golf.....







Mes compétences :

Commerce international

Conseil commercial

Aisance relationelle

Suivi des fournisseurs

Suivi commercial et administratif

Suivi des agents commerciaux

Travail en équipe

Suivi clientèle

Salons professionnels

Clientèle haut de gamme

Autonomie

Administration des ventes

Gestion grands comptes