Florence GODINHO

En pleine reconversion professionnelle, sans avoir néanmoins une expérience en tant que chef d'entreprise dans le commerce equitable.

Au service d'une clientéle de particuliers, j'ai vendu depuis octobre 2008 mon point de vente pour approfondir mes connaissances dans le domaine du developpement durable.

actuellement, je termine ma deuxiéme année de master en "ingiénierie de developpement durable" à l'université de St Quentin en Yvelines.

je suis à la recherche d'un stage à partir du 1er mai de six mois ou plus.

Je peux vous accompagner dans tout projet concernant la gestion des déchets, la performance energetique, l'éco-conception, toute politique d'éco-gestes, éducation au developpement durable, management environnemental, toutes methodes paricipatives dans le cadre d'un agenda 21 par exemple.

les PME, Collectivités locales et CCI sont les bienvenues.



Mes compétences :

Curiosité