Florence GONCALVES

Je suis actuellement chargée de voyages d'affaires dans un Cabinet d'avocats International.

J'ai crée le Service Voyages en 1991.

Depuis, je me suis efforcée de me tenir informée de toutes les nouvelles technologies pouvant améliorer la qualité de mon travail.

Je suis également membre de l'association Française des Travel Manager, ce qui me permet d'échanger des idées et de trouver parfois des solutions à des problèmes récurrents rencontrés par d'autres chargées de voyages.

Parallèlement, je suis active au sein du Club de Plongée où je suis affiliée. Titulaire du niveau 2 Cmas, et de l'advanced Padi, je donne aux nouveaux arrivés, des cours pour appréhender la plongée avec confiance.

Pendant mes loisirs, j'aime peindre. Le dessin et la peinture permettent à mon esprit de s'évader et sont des excellents anti-stress !



j'aime le contact, les challenges, les responsabilités. Je suis réactive et passionnée.

J'aime le travail bien fait, et je suis heureuse lorsque j'ai réussi à satisfaire pleinement le client.



Mes compétences :

Organisation