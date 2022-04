Florence GONCALVES LEITE

1°/GESTION D'UNE EQUIPE DE 8 MANAGERS:



Créer une cohésion au sein de l'équipe dans un climat serein,

Suivi qualitatif et quantitatif des résultats grâce à une trajectoire réaliste,

Animation de réunions hebdomadaires,

Entretiens mensuels,

Coachings et audits sur l'équipe encadrante,

Monter en compétences des superviseurs,

Création et mise en place d'une cellule intégration pour les nouveaux conseillers afin d'améliorer leurs arrivées et éviter le turn over.



2°/CHARGEE DE RECRUTEMENT:



Superviseurs, chargés de clientèle



3°/GESTION ADMINISTRATIVE:



Reporting hebdomadaire et mensuel des résultats: analyse et plan d’action,

Gestion des primes mensuelles,

Gestion des absences et congés

Validation du planning superviseurs



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Coaching

Formation

Management