Florence GONIN

J'ai intégré AsteelFlash Technologie à la fin de mes études en 2004. J'ai alors découvert le monde de l'industrie automobile et son haut niveau d'exigences.Mon parcours chez AsteelFlash m'a permis de progresser et d'evoluer dans un environement ou tout est accessible.

Aujourd'hui, mes missions principales sont :

Gestion des réclamations clients et non-conformité interne

Animer et/ou identifer les QRQC impactant sur la conformité des produit

Définir un plan de progrès annuel pour l'amélioration de la performance qualité

Mettre en place les outils de la qualité (audit produit/process, PDCA, gestion CNQ,...)

Valider la conformité produit/process en phase développement sur la partie qualité

Gérer la partie métrologie/ étalonnage des moyens de controle

Animer le comité direction qualité

Participer à la réunion mensuel usine

Gérer les non-conformités fournisseurs du site

Maintenir les certifications ISO 9001 et TS16949.



Mes compétences :

AMDEC

Amélioration Continue

ISO 9001

ISO TS 16949

Plans d'actions

Qualité

Qualité ISO 9001

SMQ