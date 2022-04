Florence GORSKI

Forte de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l’immobilier, tant en accession à la propriété (transactions sur de l’immobilier ancien et en VEFA), qu' en immobilier de défiscalisation, je suis aujourd'hui également Expert Conseil en Rénovation Energétique.



Comment bénéficier de ces nouvelles opportunités sans la contrepartie évidente d’investissements pour vous former en ingénierie technique, énergétique, sociale, financière….ou recruter des collaborateurs spécialisés ?



Comment intégrer les possibilités additionnelles d’amélioration énergétique aux demandes de travaux courants de vos clients ?



Expert-conseil en rénovation énergétique, mon service couvre l’ensemble des compétences nécessaires à la phase d’audit-évaluation-conseil vous permettant d’optimiser la rentabilité de vos chantiers.



- Réalisation d’une évaluation énergétique avant travaux et projetée après travaux

- Prise en compte des normes réglementaires

- Gains de consommation prévus

- Solutions, énergétiques





- Choix de financements



Mes compétences :

Défiscalisation

Energétique

Immobilier

Rénovation

Rénovation énergétique