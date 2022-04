Florence GOUIN

Après un parcours généraliste de 12 ans en GRH, j'ai fait le choix d'orienter mon parcours professionnel vers le Développement des Compétences centré sur la personne et non plus centré sur l'entreprise.



Après obtention du Titre CIP en juillet 2015, j’ai intégré le poste de Conseillère en Reclassement Professionnel en Agence de Services Spécialisés à Pôle Emploi.

L'expérience auprès du public licenciés économiques puis du public du dispositif Garantie Jeunes ont orienté mon projet professionnel vers l'accompagnement des publics en grandes difficultés d'insertion.

Mon poste actuel en tant qu'encadrante technique et pédagogique en ACI m'apporte un regard autre sur ce type de public. Regard alors essentiel et nécessaire pour un meilleur accompagnement en tant que CIP.



Au delà de l'accompagnement à la personne sur son projet professionnel, je pratique régulièrement la photographie dans les domaines de l'Art et la Culture. Je travaille à titre personnel sur un projet de collaboration entre ces 2 spécialités : l'accompagnement à l'insertion professionnelle à l'aide de l'outil photographique.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement

Gestion de projet

Recrutement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Publisher