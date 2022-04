Florence GRILLOU

Depuis 20 ans dans la même entreprise, je cherche un poste me permettant d'être plus indépendante et plus proche des gens.Je suis dynamique, créative, ayant l'esprit d'équipe et d'écoute. J'aime être autonome dans mon travail et valoriser mes connaissances.

J'ai également travaillé en tant que directrice de séjour linguistique, assistante dans une société d’événementiels, et participé à l'élaboration d'un journal gratuit.

Voilà, je suis ouverte à toutes propositions afin de donner un nouvel élan à ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Mosaique

Microsoft excel

Word

Encadrement séjour linguistique

Création de circuit touristique

Gestion de la relation client

Décoration intérieure