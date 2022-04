Didier LEDER

Préalablement à mon entrée dans l’Education Nationale j’ai développé ma connaissance des entreprises. Après quelques années passées en Suisse, en Angleterre et en Allemagne, j’ai acquis une solide expérience en gestion avec un poste de responsable du secteur restauration dans un hôtel de luxe.



Au cours de mon parcours professionnel j’ai développé et enrichi un certain nombre de compétences dans divers domaines.





Je maîtrise bien les outils informatiques administratifs et pédagogiques.



J’ai développé des compétences dans le domaine des relations extérieures à l’établissement au travers des réseaux de personnes tant auprès des collectivités territoriales, des associations locales que des professionnels.



Enfin comme dernier acquis majeur je peux citer la bonne vision d’ensemble d’un processus de restructuration dont j’ai suivi la finalisation dans deux établissements.



Autres activités

Ancien trésorier de l'AFLYHT (Association Française des Lycées d'Hôtellerie et de Tourisme). Notre association compte plus de 200 établissements adhérents. Un des objectifs est de promouvoir et représenter l’enseignement d’hôtellerie et de tourisme tant en France qu’à l’étranger en étroite collaboration avec le Ministère et plus particulièrement avec l’Inspection Générale, les partenaires professionnels, les partenaires institutionnels. Je trouve beaucoup d’intérêts à favoriser les relations entre les établissements adhérents et à faire connaître les particularités de leur formation et de faire toutes propositions contribuant à l’amélioration de celles-ci. J’ai également eu la charge de piloter l’organisation du congrès 2011 à Blois.



Participation aux réunions du réseau des lycées d’hôtellerie et de tourisme de France piloté par l’inspection générale. Ce réseau est fondé sur l’expérience acquise depuis plusieurs années par certains établissements qui ont choisi de mutualiser les moyens au profit d’un plus grand nombre d’élèves.



Vice-Président en 2013 2014 du LIONS CLUB « Blois Renaissance », je m’implique dans ce club services première ONG Mondiale.



J’ai participé en 2004 à une visite ARION (programme SOCRATES) réservée aux spécialistes de l'éducation et décideurs. Cette visite avait pour thème « les technologies de l’information et de la communication et leurs rôles dans l’amélioration de l’école » dont j’ai pu apprécier le niveau et la qualité à travers les dix pays d’Europe représentés. Ma bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand a été un atout majeur dans la réussite de cette visite. J’ai donc une très bonne connaissance des dispositifs permettant de développer l'axe international du projet d'établissement.



Ancien trésorier du groupement des lycées publics du 41, association chargée de l'organisation du forum de l'orientation de BLOIS.



Ancien Membre du bureau de l'AFDET 41 (association française de développement de l'enseignement technologique).



Préparation en 2012 de la conférence de l'économie sur le tourisme à l’initiative du conseil général de Loir et Cher - Animateur du groupe "emploi - formation".



Partenariats avec certains acteurs économiques : AGEFA PME/PMI, CCI, Pôle emploi.







